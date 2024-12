Léo Condé renova com o Ceará para a temporada de 2025

Léo Condé está à frente do Ceará desde junho de 2024 / Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC

Em entrevista exclusiva ao Esportes do Povo, programa da Rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 2, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, confirmou a renovação de contrato do técnico Léo Condé. O treinador, que comandou o Alvinegro no acesso à Série A 2025, agora tem vínculo com a equipe até o fim da próxima temporada. Tendo chegado ao clube na 14ª rodada da Série B, no duelo contra o Santos, Léo Condé obteve sucesso em reestruturar defensivamente o clube e recuperar peças fundamentais na arrancada durante a reta final da temporada. Sob o comando do treinador, o Vovô jogou 23 partidas, alcançando 13 vitórias, três empates e sete derrotas. Registrando 60% de aproveitamento.

Desafios do Vovô para 2025 Reeleito presidente do Ceará, João Paulo já havia estabelecido como prioridade a permanência do técnico para a disputa da primeira divisão.