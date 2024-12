Ceará tem interesse na permanência de Matheus Bahia e Rafael Ramos; entenda cenários

Lateral-direito Rafael Ramos durante jogo entre Santos e Ceará pela Série B 2024 / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Em processo de reformulação do plantel, o Ceará tem, no planejamento, o desejo de manter dois nomes que foram importantes na campanha que culminou no acesso à Série A: os laterais Matheus Bahia e Rafael Ramos. Em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na última quinta-feira, o diretor de futebol do Vovô, Haroldo Martins, confirmou o interesse. Apesar disso, o dirigente do Alvinegro de Porangabuçu optou, por questões estratégicas de mercado, não dar detalhes sobre o cenário atual de conversas com ambos os jogadores, que terminaram 2024 como titulares absolutos e foram peças importantes do time comandado pelo técnico Léo Condé.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu não tenho como falar estrategicamente de movimentos de mercado, ainda mais nomeando assim. Sim, a princípio, sim (o interesse em ter Matheus Bahia e Rafael Ramos em 2025). Eles fizeram um bom ano aqui e o dia a dia deles é excelente também. Se for possível, sim. Mas são movimentos que não vale a pena detalhar porque implica em outros movimentos também”, disse.

Ceará se movimenta no mercado e encaminha acerto com dois laterais Apesar do interesse em Matheus Bahia e Rafael Ramos, o Ceará não está parado no mercado da bola. O clube se movimentou e encaminhou um acerto com dois laterais: Nicolas, do América-MG, e Dieguinho, ex-Goiás. Ambos devem ser oficializados em breve como reforços do Vovô para a próxima temporada. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Além de Nicolas, o Alvinegro também conta, no cenário atual, com Eric como opção pelo lado esquerdo – o atleta tem contrato com o clube até metade de 2025. Pela direita, o técnico Léo Condé tem, além de Dieguinho, a possibilidade de utilizar Bruno Tubarão como lateral, função que fez no Atlético-GO neste ano – a priori, ele chega no Vovô para jogar como atacante.