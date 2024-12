Ceará oficializa contratação do zagueiro Willian Machado até o final de 2027

O defensor foi um dos destaques da Série B deste ano atuando pelo Operário-PR. Para tê-lo, o Vovô venceu concorrentes no mercado da bola, como Atlético-MG e Mirassol

Para contratá-lo, o Vovô precisou vencer a concorrência de Atlético-MG, Mirassol e Coritiba no mercado da bola, que também tinham interesse no jogador. Será a segunda passagem de Willian Machado pelo futebol cearense, já que ele defendeu as cores do Ferroviário em 2020.

Conforme o Esportes O POVO publicou em primeira mão , o zagueiro Willian Machado, que se destacou pelo Operário na Série B deste ano, foi anunciado como o primeiro reforço do Ceará para a temporada de 2025. O defensor de 28 anos firmou contrato com o Alvinegro até o final de 2027.

Em 2024, Willian Machado disputou 48 partidas pelo Operário, recorte em que marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Capitão em parte dos jogos, o camisa 4 era um dos líderes do elenco do time paranaense.

Além de Ceará e Ferroviário, Willian Machado já atuou em outro clube nordestino

Formado nas categorias de base do Criciúma, o zagueiro Willian Machado tem passagem por um outro clube nordestino em sua carreira: o Botafogo-PB. O defensor jogou pelo Belo na temporada de 2021 e disputou a Série C, Copa do Nordeste e Campeonato Paraibano. Neste ano em questão, participou de 40 jogos e anotou cinco gols.