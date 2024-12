Ceará tem conversas avançadas com o zagueiro Éder, do América-MG

Defensor entrou no radar do clube alvinegro nas últimas semanas, conforme antecipou em primeira mão o Esportes O POVO

Aos 29 anos, o defensor entrou no radar do clube alvinegro nas últimas semanas, conforme antecipou em primeira mão o Esportes O POVO . Ele foi titular do Coelho durante três temporadas, mas não teve seu vínculo renovado para o próximo ano.

Ativo no mercado da bola, o Ceará avançou na negociação com o zagueiro Éder, do América-MG, apurou o Esportes O POVO . Atualmente, as partes discutem detalhes, como tempo de contrato e questões burocráticas, visando o acerto.

Internamente, o departamento de futebol do Vovô vê a experiência do camisa 33 na elite do futebol nacional com bons olhos. Em Belo Horizonte, Éder disputou 131 jogos, sendo 122 como titular, e marcou cinco gols. Lá, jogou Libertadores, Sul-Americana, Série A, Série B, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro.

Além do Ceará, clubes da Série A e do futebol árabe tem manifestaram interesse no atleta nos últimos dias. No entanto, a tendência é que ele defenda a camisa alvinegra em 2025.

Mercado da bola do Vovô

Em plena montagem de elenco para a disputa da Série A, o Ceará anunciou três reforços até o momento. Tratam-se do zagueiro Willian Machado e dos atacantes Fernandinho e Bruno Tubarão. Os dois primeiros se destacaram durante a Série B defendendo Operário-PR e Mirassol, respectivamente. Já o terceiro atuou pelo Atlético-GO neste ano.