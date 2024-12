Ceará prevê receita de R$ 55 milhões com bilheteria e sócio-torcedor em 2025

O Vovô planeja arrecadar R$ 30 milhões com o programa de sócio-torcedor, que atualmente conta com 40.655 associados. Além disso, a bilheteria dos jogos está projetada para gerar outros R$ 25 milhões.

Com isso, a torcida poderá contribuir com aproximadamente 24% da receita total prevista para o próximo ano, ficando atrás apenas dos direitos de transmissão, que devem atingir R$ 82 milhões, representando 36% do orçamento.