Saiba quais as metas do Ceará nas competições da temporada 2025

Fachada interna do Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, sede do Ceará Sporting Club / Crédito: Paulo Matheus | Press Foto Club/Confut Nordeste

Após um 2024 de sucesso, marcado pelo título do Campeonato Cearense e pelo acesso à Série A do Brasileirão, o Ceará sabe que a exigência da torcida para 2025 será alta. Apesar disso, o clube adota uma postura cautelosa em relação à próxima temporada. No documento divulgado na última sexta-feira, 27, referente à previsão orçamentária para o ano que se aproxima, foram estabelecidos os objetivos da equipe nas competições que disputará: Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A.

No estadual, mesmo como atual campeão, a meta do clube é alcançar a final do torneio. Nas últimas cinco edições, a equipe ficou fora da decisão apenas em 2022, quando foi eliminada nas quartas de final pelo Iguatu.