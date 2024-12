Ceará anuncia a contratação do meio-campista Matheus Araújo até 2027

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Matheus Araújo, de 22 anos, é cria da base do Corinthians desde o Sub-17, que disputou em 2019. De lá para cá, o jogador acumula 23 gols, de acordo com dados do site de estatísticas O Gol. Com esses números, desde 2020, o atleta vinha recebendo chance no time profissional. No ano de 2023, com 31 partidas disputadas, ele chegou a participar diretamente de cinco tentos, com três assistências e dois gols marcados.