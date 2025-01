Patrocinadora master do Ceará fica fora da lista de bets autorizadas pelo Governo

Ceará acerta com casas de apostas e terá aporte de R$ 46 milhões / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

A edição desta terça-feira, 31, do Diário Oficial da União (DOU) traz a lista de 66 empresas de bets autorizadas pelo Ministério da Fazenda a atuarem no Brasil. Patrocinadora master do Ceará — e também de equipes como Corinthians, Bahia e Grêmio —, a "Esportes da Sorte" não aparece na relação do Governo Federal. Ao Esportes O POVO, a empresa garantiu estar apta a operar no território nacional (leia nota completa abaixo). A casa de apostas pernambucana já tinha enfrentado problemas em outubro, em meio ao processo de regulamentação realizado pela Secretaria de Prêmios e Apostas. À época, a "Esportes da Sorte" também não estava na lista do Governo Federal, o que levou o Alvinegro de Porangabuçu a notificá-la extrajudicialmente e se reunir com a empresa.

Em nota enviada ao Esportes O POVO, a "Esportes da Sorte" informou que o grupo "está apto a operar em todo território nacional e reforça que sua operação foi confirmada e validada pela LOTERJ para funcionamento por um prazo de 5 anos". A empresa ainda diz que já pediu a licença também à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e "aguarda o seu deferimento, certa de que todas as etapas regulatórias foram rigorosamente cumpridas". Procurado pelo Esportes O POVO, o Ceará não se manifestou até a publicação desta matéria. Caso o clube se posicione, o texto será atualizado. Além da "Esportes da Sorte", outras casas de apostas com atuação no futebol não apareceram na lista, como a PixBet, patrocinadora master do Flamengo.

Para obter a licença, que passa a valer a partir do primeiro dia de 2025 e terá duração até dezembro de 2029, as empresas tiveram de pagar outorga de R$ 30 milhões. No total, o Governo Federal arrecadou R$ 2 bilhões. Das 66 empresas, 14 obtiveram autorização definitiva, enquanto as outras 52 estão com um aval provisório por restarem pendências burocráticas, que podem ser solucionadas em até 60 dias. Contrato entre Ceará e Esportes da Sorte O Ceará firmou acordo com a "Esportes da Sorte" em maio de 2024, após a rescisão com a EstrelaBet. O contrato tem duração até 2026 e proporciona o maior valor de patrocínio da história do clube: R$ 46 milhões no total.