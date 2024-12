Pouco utilizado, Andrey deixa o Ceará com apenas 10 jogos e retorna ao Coritiba

O Coritiba pretende procurar um novo clube para emprestar o volante. A decisão do Ceará de não renovar o vínculo aconteceu após reunião do departamento de futrbol com Léo Condé

Pelo Vovô, Andrey entrou em campo apenas 10 vezes desde sua chegada, em julho deste ano, sem participar de gols ou completar noventa minutos regulamentares – mesmo somando todos os jogos. A decisão do clube de não permanecer com o volante foi tomada após uma reunião realizada entre o departamento de futebol, a diretoria e o técnico Léo Condé .

O volante Andrey foi uma das peças pouco usadas por Léo Condé na campanha do acesso do Ceará da Série B para a primeira divisão. Com o empréstimo sendo encerrado neste mês de dezembro, o Alvinegro optou por não renovar o vínculo com o jogador. Conforme apurou o Esportes O POVO , o Coritiba já pensa em um novo empréstimo para o atleta.

A reunião foi executada para fazer o planejamento da montagem do elenco para 2025. O clube se reapresenta no dia 2 de janeiro. A ideia do Alvinegro é começar já com pelo menos 80% do seu elenco da próxima temporada definido. A afirmação foi feita pelo presidente do clube, João Paulo Silva, em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 2.

“A nossa ideia já no dia 2 de janeiro fazer a apresentação com pelo menos 80% do time que vai ficar a temporada de 2025”, comentou o dirigente alvinegro à época.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o clube já sinalizou interesse nas renovações contratuais dos laterais Matheus Bahia e Rafael Ramos, além de ter sondado o zagueiro Alan Empereur, o lateral Elias e o atacante Alesson. Facundo Castro e Raí Ramos já deixaram o time. Lucas Mugni e Aylon renovaram para 2025.