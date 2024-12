Ceará encaminha renovação de contrato com o volante Richardson

Aos 33 anos, o camisa 26 foi um dos destaques do time alvinegro na arrancada para o acesso à Série A e agora ajusta os últimos detalhes para acertar sua permanência em Porangabuçu. Neste ano, ele disputou 40 jogos e marcou um gol, além de contribuir com duas assistências.

O Ceará encaminhou a renovação contratual com o volante Richardson, apurou o Esportes O POVO . O jogador, que é um dos líderes do elenco e conta com a confiança do técnico Léo Condé, deve prorrogar seu vínculo com o clube por mais duas temporadas — o atual vai até o fim deste ano.

Identificado com o Vovô, o volante está na sua segunda passagem pela equipe na carreira. Anteriormente, ele havia defendido o Ceará entre 2016 e 2018. Ao todo, Richardson soma 277 partidas e títulos importantes, como Campeonato Cearense (2017, 2018 e 2024) e Copa do Nordeste (2023).

Vovô tem primeiro reforço para 2025

O Ceará acertou a contratação do zagueiro Willian Machado, destaque do Operário-PR na Série B de 2024. De acordo com o jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN, o acordo foi selado entre as partes nesta quinta-feira, 5. O contrato será de 2 anos.

O defensor de 28 anos será o primeiro reforço do Vovô para a temporada de 2025. Para contratá-lo, o time alvinegro venceu a concorrência de Atlético-MG, Mirassol e Coritiba, que também abriram conversas com o estafe do atleta.