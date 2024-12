Ceará acerta a contratação por empréstimo do goleiro Keiller, do Internacional

O goleiro, que defendeu o Vasco nesta temporada e foi reserva de Léo Jardim, chega para disputar posição com Bruno Ferreira e Fernando Miguel. Richard, lesionado, não jogará no primeiro semestre

O Ceará tem mais um reforço confirmado para a temporada de 2025: o goleiro Keiller, de 28 anos. O Alvinegro de Porangabuçu chegou a um acordo com o Internacional, detentor do atleta, acertou a contratação do arqueiro por empréstimo até o final de 2025, conforme apurou o Esportes O POVO.

Com Richard lesionado – a previsão de volta é apenas para a metade de 2025 –, o departamento de futebol do Vovô teve a posição de goleiro como uma das prioridades no mercado da bola. O clube chegou a negociar com outros nomes, como Gabriel Vasconcellos, que jogou pelo Juventude em 2024.