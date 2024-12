Ceará oficializa a contratação do lateral-direito Dieguinho até 2026

Dieguinho foi anunciado pelo Ceará nesta segunda-feira, 23. / Crédito: Divulgação/Ceará SC

O Ceará oficializou nesta segunda-feira, 23, a contratação do lateral-direito Dieguinho. O contrato assinado entre o ex-jogador do Goiás, a quem defendeu nos últimos quatro anos, e o Vovô é de dois anos, conforme antecipado pelo Esportes O POVO. Em 2024, Dieguinho foi titular absoluto da equipe esmeraldina jogando como lateral-direito, mas também pode cumprir a função de volante. Ao todo, participou de 51 jogos pelo clube goiano neste ano, marcou um gol e deu quatro assistências. As boas atuações chamaram a atenção do Vovô.

O contrato do jogador de 29 anos com o Goiás teve fim neste ano. O Esmeraldino tentou a renovação contratual, mas o jogador, junto com seu staff, optou por não estender o vínculo para acertar com o Vovô. Quem também estava de olho no atleta era o Athletico-PR, que foi rebaixado para a Série B.