Ceará anuncia contratação do lateral-esquerdo Nicolas por empréstimo

O Ceará anunciou, na noite desta quinta-feira, 26, a sexta contratação para a próxima temporada. O clube de Porangabuçu confirmou o acerto com o lateral-esquerdo Nicolas, emprestado pelo América-MG até o fim de 2025.

O desejo do Alvinegro de Porangabuçu por Nicolas era antigo, assim como antecipou o Esportes O POVO. A diretoria do Vovô chegou a fazer uma consulta sobre a situação do lateral no início deste ano, um pedido reforçado por Vagner Mancini, técnico do clube na época e com quem o jogador trabalhou em três times.