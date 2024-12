Ceará confirma contratação do zagueiro Marllon até o fim de 2026

Zagueiro Marllon no jogo Cuiabá x Bahia, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: AssCom Dourado

O segundo zagueiro contratado para reforçar o elenco de Léo Condé foi anunciado na noite desta quinta-feira, 26, pelo Ceará. O Vovô anunciou a chegada do experiente defensor Marllon, que estava no Cuiabá e assinou contrato com a equipe de Porangabuçu até o fim de 2026. O camisa 4 rescindiu contrato com o Dourado após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro e chegou a estar na mira de outras duas equipes da elite nacional, mas fechou com o Alvinegro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O zagueiro chegou ao clube mato-grossense em 2021 e desde então se tornou referência na zaga — ele soma 194 jogos pelo Dourado e nove gols. Antes de jogar pelo Cuiabá, Marllon acumulou passagens por outros clubes do Brasil, como Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético-GO e Ponte Preta.