Mercado da bola do Ceará: Saulo Mineiro tem negociações avançadas com clube chinês

Saulo também recebeu uma proposta da Coreia do Sul antes do fim da Série B, mas recusou / Crédito: AURÉLIO ALVES

Após recusar uma proposta oficial de um clube sul-coreano, Saulo Mineiro tem agora conversas avançadas com o Shanghai Port, da China, e pode deixar o Ceará. Além das propostas vindas da Coreia do Sul e China, o camisa 73 recebeu sondagens de equipes do México, Rússia, Arábia Saudita e de dois times que disputarão a Série A do Brasileirão, conforme adiantado pelo Esportes O POVO. O principal desejo do atacante ainda é permanecer no Ceará. Contudo, conforme apurou a reportagem, existe um trato verbal entre o clube cearense e o jogador para aceitar uma proposta caso seja rentável para ambos.

A equipe chinesa não é a única que tenta a contratação do atleta de 27 anos, mas é quem sinalizou oficializar a proposta mais alta e avançou nas negociações.