Ceará oficializa contratação do atacante Bruno Tubarão, ex-Atlético-GO e Vasco

Aos 29 anos, o jogador disputou 40 partidas pelo Dragão na atual temporada, sendo 34 como titular. Após o rebaixamento do clube goiano, ele não teve seu contrato renovado. Agora no Vovô, terá vínculo até o fim de 2025.

Além do Atlético-GO, Tubarão também acumula passagens por Madureira-RJ, Red Bull Bragantino e Vasco na carreira.

Mercado da Bola do Ceará

Até o momento, o Ceará anunciou a contratação do zagueiro Willian Machado, destaque do Operário-PR. O defensor de 28 anos assinou contrato com o Ceará até 2026. Na negociação pelo defensor, o time cearense superou a concorrência de Atlético-MG, Mirassol e Coritiba.

Além dos dois citados, o departamento de futebol do Vovô também analisa outros nomes. Entre eles, estão os laterais Elias, do Vila Nova, e Nicolas, do América-MG, os zagueiros Éder, ex-América-MG, Alan Empereur, do Cuiabá, e o meia-atacante Alesson, também do Vila Nova.