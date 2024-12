Avaí anuncia contratação do atacante Cléber, ex-Ceará, até o fim de 2025

Atacante Cléber em treino do Ceará no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu / Crédito: Matheus Mesquita/cearasc.com

O atacante Cléber, ex-Ceará, terá nova casa em 2025: Avaí. O centroavante foi anunciado pelo Leão da Ilha nesta terça-feira, 3. O vínculo do atacante com o Vovô se encerra no final desta temporada e, portanto, já estaria livre para assinar pré-contrato com outra equipe, o que acabou ocorrendo. A chegada do atleta ao Alvinegro de Porangabuçu aconteceu em 2020, após ter se destacado no Barbalha, durante disputa do Campeonato Cearense daquela temporada. O jogador logo se firmou com a camisa alvinegra, especialmente, sob o comando de Guto Ferreira.

Foram oito gols marcados e uma assistência em 38 partidas. Seu momento mais especial foi na Copa do Nordeste 2020, onde marcou nas finais diante do Bahia e foi um dos responsáveis pela taça do Vovô. Ao todo, foram 129 aparições, 25 tentos anotados e três contribuições a gols. Além do conquista do Nordestão, fez parte do elenco responsável pela melhor campanha do Ceará na era dos pontos corridos da Série A, em 2020, quando o time encerrou o torneio com 52 pontos. Casos de suspensão de doping O período de Cléber no Ceará, porém, contou com uma passagem triste para o jogador. Em dezembro de 2022, o então camisa 89 testou positivo em tamoxifeno durante exame antidoping e foi punido, inicialmente, por oito meses.