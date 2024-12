Ceará acerta contratação por empréstimo do volante Fernando Sobral para 2025

Volante Fernando Sobral no Clássico-Rei entre Fortaleza x Ceará, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará concretizou mais uma contratação para o ano que vem. O Esportes O POVO apurou que o clube de Porangabuçu ajustou os últimos detalhes da negociação com o Cuiabá e selou o retorno do volante Fernando Sobral por empréstimo até o fim de 2025. O anúncio oficial deverá ocorrer em breve. O meio-campista de 30 anos tem contrato com o Dourado até o fim de 2026 e atuará pelo Vovô durante a próxima temporada. O empréstimo prevê obrigação de compra em caso de permanência do Ceará na Série A, conforme antecipou o Esportes O POVO. O Cuiabá é dono de 80% dos direitos econômicos do volante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fernando Sobral vestiu a camisa do Ceará de 2019 a 2022, antes de ser comprado pelo Cuiabá por R$ 4 milhões. O Dourado, que é dono de 80% dos direitos econômicos, tem contrato com o meio-campista de 30 anos até o fim de 2026 e decidiu negociá-lo após o rebaixamento no Brasileirão na temporada mais recente.

Números de Fernando Sobral no Ceará: 2019: 28 jogos, 1 gol e 2 assistências

28 jogos, 1 gol e 2 assistências 2020: 55 jogos, 4 gols e 5 assistências

55 jogos, 4 gols e 5 assistências 2021: 52 jogos, 2 gols e 2 assistências

52 jogos, 2 gols e 2 assistências 2022: 36 jogos e 1 gol A carreira de Fernando Sobral Revelado pelo Guarany de Sobral, o meio-campista também atuou por Horizonte, Icasa e Floresta no futebol cearense no início da carreira. Fernando Sobral ainda vestiu as camisas de Atlético-GO, Fluminense de Feira de Santana-BA e Sampaio Corrêa antes de chegar a Porangabuçu. Depois, defendeu o Cuiabá por duas temporadas. Volante Fernando Sobral no jogo Vasco x Cuiabá, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: AssCom Dourado Ceará: contratações para 2025 O Vovô já anunciou sete reforços para a temporada 2025: os zagueiros Marllon e Willian Machado; o lateral-direito Dieguinho; o lateral-esquerdo Nicolas; o meia Matheus Araújo; e os atacantes Fernandinho e Bruno Tubarão.