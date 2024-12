Ex-Ceará, Facundo Castro é anunciado pelo Palestino-CHI

Ex-Ceará, o atacante uruguaio Facundo Castro foi anunciado neste domingo, 22, em um novo clube de futebol. O jogador irá defender na temporada 2025 o Palestino, do Chile, que oficializou nas redes sociais que o atleta terá o contrato assinado no dia 1° de janeiro, já que seu vínculo com o Vovô vai até o dia 31 de dezembro.

Facundo Castro chegou ao Ceará em janeiro de 2024 com grandes expectativas. No início da temporada, com Vagner Mancini, ele chegou a disputar 20 jogos, mas com a marca de apenas um gol e uma assistência, foi perdendo espaço na equipe. A ausência no time titular só aumentou após a chegada de Léo Condé.