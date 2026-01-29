BBB 26: quem atendeu o Big Fone hoje

Breno atendeu hoje o Big Fone do BBB 26 / Crédito: Reprodução/Globo/gshow

Além da terceira Prova do Líder da temporada do BBB 26, o programa de hoje teve outra dinâmica que mexeu com a casa. O Big Fone tocou antes da disputa e Breno atendeu. Big Fone BBB 26: o que aconteceu? Ele ganhou o poder de vetar uma pessoa de participar da Prova do Líder, Prova do Anjo e do Bate-volta. Breno escolheu vetar Brígido.