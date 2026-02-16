Enquete Uol do BBB 26: veja parcial do 5º Paredão

Marcelo lidera rejeição parcial; Samira e Solange Couto completam a berlinda da semana. Veja parciais da enquete Uol / Crédito: Reprodução/Gshow

Marcelo, Samira e Solange Couto estão no quinto Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) e disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. A berlinda foi definida após uma sequência de dinâmicas que movimentaram o jogo ao longo da semana. A formação ocorreu depois que o chamado Bloco do Paredão, inspirado no clima de carnaval, alterou estratégias e colocou participantes em posições decisivas dentro da disputa.

Veja como foi a formação do 5º Paredão do BBB 26 e confira o resultado parcial da enquete Uol. Como foi a formação do 5º Paredão

Na sexta-feira, 13, os brothers participaram da dinâmica do Bloco do Paredão. O Líder Jonas Sulzbach realizou um sorteio que definiu a ordem de escolha de acessórios carnavalescos, cada um com uma consequência específica. Foram sorteados Samira, Leandro Boneco, Babu Santana, Juliano Floss, Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto.