Enquete Uol do BBB 26: veja parcial do 5º Paredão

Enquete Uol do BBB 26: veja parcial do 5º ParedãoDinâmica de carnaval, decisão do Líder Jonas Sulzbach e votação no Confessionário definem o 5º Paredão do BBB 26; confira como foi a formação e a enquete Uol
Marcelo, Samira e Solange Couto estão no quinto Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) e disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. A berlinda foi definida após uma sequência de dinâmicas que movimentaram o jogo ao longo da semana.
A formação ocorreu depois que o chamado Bloco do Paredão, inspirado no clima de carnaval, alterou estratégias e colocou participantes em posições decisivas dentro da disputa.
Veja como foi a formação do 5º Paredão do BBB 26 e confira o resultado parcial da enquete Uol.
Como foi a formação do 5º Paredão
Na sexta-feira, 13, os brothers participaram da dinâmica do Bloco do Paredão. O Líder Jonas Sulzbach realizou um sorteio que definiu a ordem de escolha de acessórios carnavalescos, cada um com uma consequência específica.
Foram sorteados Samira, Leandro Boneco, Babu Santana, Juliano Floss, Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto.
Samira, ao escolher a máscara Duas Caras, foi ao Confessionário e colocou Ana Paula Renault no VIP, enquanto Edilson — posteriormente expulso— foi para a Xepa.
Leandro, que pegou a cartola, ganhou o poder de vetar o voto de um participante e escolheu Alberto Cowboy. Já Babu Santana e Juliano Floss, ao ficarem com as máscaras verde e de madeira, decidiram imunizar Milena em consenso.
Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto, por sua vez, precisavam indicar alguém ao Paredão em comum acordo. Como não chegaram a um nome, os três acabaram automaticamente emparedados.
Quem o Anjo imunizou?
No sábado, 14, Gabriela venceu a quinta Prova do Anjo. No domingo, 15, ela optou por assistir a um vídeo da família e abriu mão de uma segunda imunidade.
Na formação do Paredão, a estudante escolheu imunizar Chaiany, destacando a parceria e o apoio que recebe da sister dentro do jogo.
Líder indica Marcelo
Jonas Sulzbach, que conquistou a liderança pela segunda vez consecutiva após vencer uma prova de resistência, indicou Marcelo diretamente ao Paredão.
Ao justificar a escolha, o Líder citou desentendimentos anteriores, afirmando que foi chamado de falso em uma situação que, segundo ele, não teria sido compreendida corretamente pelo brother.
Votação no Confessionário
Na votação da casa, Alberto Cowboy não pôde votar, pois teve o voto vetado por Leandro Boneco. Jordana e Samira foram as mais votadas pelos participantes.
Jordana recebeu votos de:
- Samira;
- Chaiany;
- Milena;
- Marcelo;
- Breno;
- Solange Couto;
- Leandro Boneco;
- Ana Paula Renault;
- Babu Santana;
- Juliano Floss.
As justificativas envolveram estratégia de jogo, conflitos pessoais e acusações de falsidade.
Samira foi votada por Maxiane, Jordana e Marciele, sob alegações de instabilidade e divergências dentro da casa. Gabriela votou em Babu Santana.
Prova Bate e Volta define a berlinda
Participaram da Prova Bate e Volta Alberto Cowboy, Breno, Jordana, Samira e Solange Couto. Ao final da disputa, Jordana, Alberto Cowboy e Breno conseguiram escapar.
Com isso, o 5º Paredão do BBB 26 foi oficialmente formado por Marcelo, Samira e Solange Couto.
Enquete Uol BBB 26: resultado parcial do 5º Paredão
De acordo com a enquete Uol, que já ultrapassava 100 mil votos, Marcelo aparece na liderança para deixar o programa, com 54,3%.
Veja as porcentagens de cada emparedado:
- Marcelo: 54,3%
- Solange Couto: 25,98%
- Samira: 19,72%
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12