Saiba o que é proibido e pode gerar expulsão no BBB

A caso do Big Brother Brasil é facilmente reconhecida por seu ambiente externo. No local diversas polêmicas e até casos de expulsão já aconteceram. Entenda as regras do BBB que, caso descumpridas, levam um participante a ser expulso / Crédito: Divulgação / Globo/ Fábio Rocha

Resumo A expulsão de Sol Vega no BBB 26 reacende o debate sobre atitudes proibidas no reality. Decisão da produção, sem voto popular, baseia-se em regras contratuais que proíbem agressões físicas, assédio, intimidação e tentativas de burlar o jogo, com casos históricos marcando o programa. A expulsão de Sol Vega no Big Brother Brasil 26 (BBB 26) reacendeu o debate sobre quais atitudes são proibidas dentro da casa mais vigiada do País.

A saída da participante, decidida pela produção após avaliação das imagens e do regulamento do programa, não passou pelo crivo do voto popular e seguiu regras previstas em contrato, assinado por todos os confinados antes do início do reality.

O caso se soma a uma lista de expulsões que, ao longo das edições, marcaram o BBB e ajudaram a reforçar os limites de convivência impostos pela atração; confira a seguir. Leia mais Primeiro mês do BBB 26: veja os brothers que mais ganharam seguidores Sobre o assunto Primeiro mês do BBB 26: veja os brothers que mais ganharam seguidores Como e por que a expulsão pode acontecer no BBB? A expulsão de participantes no Big Brother Brasil é um dos momentos mais drásticos do reality show e foge à rotina normal de eliminações por voto popular.

Diferente dos paredões decididos pelo público, as expulsões são decisões da produção e da direção do programa quando alguma regra contratual ou de convivência é considerada violada de forma grave. Essas normas constam no regulamento oficial assinado por todos os brothers e sisters antes do confinamento, com cláusulas que tratam de condutas proibidas e consequências severas, entre elas a desclassificação imediata do participante. Embora o público esteja habituado a ver eliminações por voto no paredão, o código interno do BBB prevê situações em que a permanência de um participante se torna insustentável ou representa risco aos demais confinados.

O regulamento é claro ao estabelecer que qualquer forma de agressão física é proibida e pode levar à expulsão imediata, mesmo que a produção entenda que não houve intenção de ferir. Entram nessa categoria tapas, empurrões, chutes ou qualquer uso de força física. Além da violência explícita, outras condutas consideradas graves também podem resultar em expulsão. Entre elas estão casos de assédio ou importunação sexual sem consentimento, quando um participante toca ou se aproxima de outra pessoa sem autorização clara.