Saiba o que é proibido e pode gerar expulsão no BBB

A expulsão de Sol Vega no Big Brother Brasil 26 (BBB 26) reacendeu o debate sobre quais atitudes são proibidas dentro da casa mais vigiada do País.
A saída da participante, decidida pela produção após avaliação das imagens e do regulamento do programa, não passou pelo crivo do voto popular e seguiu regras previstas em contrato, assinado por todos os confinados antes do início do reality.
O caso se soma a uma lista de expulsões que, ao longo das edições, marcaram o BBB e ajudaram a reforçar os limites de convivência impostos pela atração; confira a seguir.
Como e por que a expulsão pode acontecer no BBB?
A expulsão de participantes no Big Brother Brasil é um dos momentos mais drásticos do reality show e foge à rotina normal de eliminações por voto popular.
Diferente dos paredões decididos pelo público, as expulsões são decisões da produção e da direção do programa quando alguma regra contratual ou de convivência é considerada violada de forma grave.
Essas normas constam no regulamento oficial assinado por todos os brothers e sisters antes do confinamento, com cláusulas que tratam de condutas proibidas e consequências severas, entre elas a desclassificação imediata do participante.
Embora o público esteja habituado a ver eliminações por voto no paredão, o código interno do BBB prevê situações em que a permanência de um participante se torna insustentável ou representa risco aos demais confinados.
O regulamento é claro ao estabelecer que qualquer forma de agressão física é proibida e pode levar à expulsão imediata, mesmo que a produção entenda que não houve intenção de ferir. Entram nessa categoria tapas, empurrões, chutes ou qualquer uso de força física.
Além da violência explícita, outras condutas consideradas graves também podem resultar em expulsão. Entre elas estão casos de assédio ou importunação sexual sem consentimento, quando um participante toca ou se aproxima de outra pessoa sem autorização clara.
Ameaças, intimidação, pressão psicológica e comportamentos que comprometam a integridade emocional ou física de outros confinados também estão previstos no regulamento como passíveis de punição máxima.
Outra infração grave envolve tentativas de burlar as regras do jogo, como comunicação com o mundo exterior, acesso a informações externas ou violação do isolamento que caracteriza o reality show. Nessas situações, a produção avalia se houve quebra do princípio básico de igualdade entre os participantes.
A decisão pela expulsão é tomada após análise das imagens, escuta das partes envolvidas e consulta às equipes jurídica e psicológica do programa. Em casos considerados extremos, a saída pode ser anunciada de forma imediata, sem aviso prévio aos demais participantes.
Casos de expulsão que marcaram o BBB
Ao longo de mais de duas décadas no ar, o Big Brother Brasil registrou diversas expulsões que entraram para a história do programa.
Daniel Echaniz (BBB 12)
Foi o primeiro participante expulso da atração. A decisão ocorreu após comportamento considerado inadequado durante uma festa, envolvendo a participante Monique Amorim. A produção optou pela retirada imediata do brother.
Ana Paula Renault (BBB 16)
Foi desclassificada após dar tapas no rosto de Renan durante uma confraternização. Mesmo sendo uma das participantes mais populares da edição, a agressão resultou em sua expulsão.
Marcos Harter (BBB 17)
Deixou o programa poucos dias antes da final. A produção entendeu que seu comportamento em relação a Emilly Araújo configurava risco à integridade física e psicológica da participante.
Hariany Almeida (BBB 19)
Foi expulsa ao empurrar Paula Von Sperling durante uma discussão.
Maria (BBB 22)
Foi desclassificada depois de atingir outro participante com um balde durante o Jogo da Discórdia. A produção avaliou o ato como agressão física.
MC Guimê e Cara de Sapato (BBB 23)
Foram expulsos após comportamentos considerados importunação sexual e desrespeito contra uma convidada da edição, durante uma festa.
Wanessa Camargo (BBB 24)
Foi desclassificada após dar um tapa no pé de Davi Brito, o que levou a produção a aplicar a punição máxima prevista no regulamento.
Paulo Augusto Carvalhaes (BBB 26)
Conhecido como PA, foi expulso após empurrar Jonas Sulzbach durante uma dinâmica do Big Fone, em decisão baseada diretamente nas cláusulas contratuais que proíbem qualquer agressão física.
Agora, a expulsão de Sol Vega se soma à lista de casos em que a produção optou por intervir diretamente para fazer cumprir as regras do programa.
Qual o impacto da expulsão no jogo do BBB?
Diferente da eliminação por voto popular, a expulsão no Big Brother Brasil não prevê despedida nem participação em dinâmicas finais do programa.
A saída é imediata e costuma ter reflexos na imagem pública do participante, além de provocar repercussão entre o público e debates sobre os limites da convivência no reality.
Com regras cada vez mais detalhadas e vigilância constante, a produção do BBB reforça que a expulsão é uma medida extrema, usada para garantir a segurança física e emocional dos participantes e preservar a integridade do jogo.