Enquete Paredão BBB 26 - quem sai: Marcelo, Solange ou Samira?

Enquete Paredão BBB 26 - quem sai: Marcelo, Solange ou Samira?

Marcelo, Solange e Samira estão no Paredão; vote na enquete O POVO e manifeste quem deve ser o quinto eliminado do BBB 26 pela berlinda
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve a formação do seu quinto Paredão neste domingo, 15 de fevereiro.

A dinâmica Bloco do Paredão, que teve três emparedados, os votos da casa e a indicação do Líder, Jonas Sulzbach, definiram quem enfrentaria a berlinda. 

Nas mãos dos votos do público, o eliminado será anunciado na terça-feira, 17, ao vivo. Marcelo, Solange e Samira estão no Paredão.  

Enquete Paredão BBB 26 - quem sai? Vote no participante

Quem está no quinto Paredão do BBB 26? Marcelo, Solange e Samira.

Com a berlinda definida, manifeste sua opinião: quem deve sair do BBB 26? Vote a seguir:

Enquete BBB 26: como foi formado o Paredão?

A formação do Paredão iniciou com a dinâmica Bloco do Paredão, da sexta-feira, 13. Inspirada no Carnaval, a inédita contava com a escolha de adereços carnavalescos pelos brothers, cada um com uma consequência.

Com colar havaiano, máscara de palhaço e chapéu de coco, respectivamente, Cowboy, Solange e Breno tinham que entrar em consenso sobre escolher alguém ao Paredão. Como não conseguiram, os três foram emparedados.

Pela mesma dinâmica, Milena foi imunizada por escolha de Babu e Juliano. Já Ana Paula passou de Xepa para VIP por Samira, que trocou a posição da Veterana com a de Edilson, expulso no sábado, 14, por agressão.

Gabriela também está imune por ser o Anjo da semana. A posição fez com que a Pipoca pudesse imunizar outro participante, sendo Chayane a escolhida.

Pelos votos da casa, Jordana e Samira foram as com maior rejeição pelo elenco. Com a indicação de Marcelo pelo Líder Jonas, a berlinda foi completa neste domingo.

O trio emparedado, por fim, foi definido após o Bate e Volta, que salvou Jordana e Breno do Paredão desta semana. 

BBB 26: resultado da votação da casa

Alguns brothers até acertaram as previsões, mas entre opiniões divergentes e planos seguidos à risca, o resultado acabou sendo diferente do combinado.

Para escolher mais uma pessoa para ir ao Paredão, a votação no Confessionário ficou assim:

  • Samira votou em Jordana: "Uma pessoa que não tem carisma, não tem empatia pelos outros. Tá sempre me desafiando"
  • Chaiany votou em Jordana, justificando "falsidade" da sister contra Breno e Marcelo, seus aliados
  • Milena votou em Jordana: "Nosso grupo resolveu colocar top 3 pra votar. (...) Eles falaram que querem a Jordana, então vamos seguir o plano"
  • Marcelo votou em Jordana: "Tanto como estratégia de jogo, tanto porque ela fica nesse 'morde e assopra'"
  • Maxiane votou em Samira: "Como eu não tenho muita paciência pra instabilidade dela e a imaturidade dela, (...) hoje ela é minha opção de voto"
  • Breno votou em Jordana: "Priorizei ela em uma semana, e na outra ela tirou a possibilidade de eu tentar ganhar Líder... Devolvo com voto"
  • Solange Couto votou em Jordana: "Não tenho a menor convivência, não me cumprimenta"
  • Leandro Boneco votou em Jordana: "Me chamou de mentiroso, tentou induzir vários posicionamentos meus"
  • Ana Paula Renault votou em Jordana: "Foi um consenso do grupo"
  • Jordana votou em Samira: "Tive meus embates com ela, meus problemas"
  • Babu Santana votou em Jordana: "Ela vem com xingamentos e posicionamentos que eu comecei a não entender."
  • Gabriela votou em Babu Santana: "Quando eu falo qualquer coisa, ele vira a cara. Já falou que me acha forçada"
  • Juliano Floss votou em Jordana: "Pensam muito na câmera, ao invés de viver isso aqui de verdade."
  • Marciele votou em Samira: "Era minha prioridade, já não é mais, está do outro lado."

Enquete Paredão BBB 26: cadastro na conta Globo

Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.

Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação.

Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 26.

Enquete BBB 26: menor de idade vota?

Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo de sua conta Globo. Conforme o GShow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018).

Enquete Paredão BBB 26: como funciona cada votação?

Cada processo de votação (Voto da Torcida e Voto Único) terá 50% de peso cada no resultado final.

Confira o funcionamento dos votos a seguir:

Voto da Torcida

O Voto da Torcida mantém o formato original das edições anteriores, com a chance do usuário votar quantas vezes quiser, após fazer login em sua conta Globo.

Voto Único

Como o próprio nome já prediz, o usuário votará apenas uma vez e precisa informar o número do CPF para validar o voto.

