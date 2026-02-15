Enquete Paredão BBB 26 - quem sai: Marcelo, Solange ou Samira?

BBB 26: os três emparedados deste domingo, 15, foram anunciados ao vivo por Tadeu Schmidt / Crédito: TV Globo / BBB 2026

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve a formação do seu quinto Paredão neste domingo, 15 de fevereiro. A dinâmica Bloco do Paredão, que teve três emparedados, os votos da casa e a indicação do Líder, Jonas Sulzbach, definiram quem enfrentaria a berlinda.

Nas mãos dos votos do público, o eliminado será anunciado na terça-feira, 17, ao vivo. Marcelo, Solange e Samira estão no Paredão.

Enquete Paredão BBB 26 - quem sai? Vote no participante Quem está no quinto Paredão do BBB 26? Marcelo, Solange e Samira. Com a berlinda definida, manifeste sua opinião: quem deve sair do BBB 26? Vote a seguir:

Loading... Enquete BBB 26: como foi formado o Paredão? A formação do Paredão iniciou com a dinâmica Bloco do Paredão, da sexta-feira, 13. Inspirada no Carnaval, a inédita contava com a escolha de adereços carnavalescos pelos brothers, cada um com uma consequência. Com colar havaiano, máscara de palhaço e chapéu de coco, respectivamente, Cowboy, Solange e Breno tinham que entrar em consenso sobre escolher alguém ao Paredão. Como não conseguiram, os três foram emparedados. Pela mesma dinâmica, Milena foi imunizada por escolha de Babu e Juliano. Já Ana Paula passou de Xepa para VIP por Samira, que trocou a posição da Veterana com a de Edilson, expulso no sábado, 14, por agressão.