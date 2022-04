BBB 22: paredões, eliminações, desclassificação e desistência; relembre

O Big Brother Brasil 22 (BBB 22) teve 22 participantes: inicialmente, 10 do grupo Camarote e 10 do grupo Pipoca. Após três semanas do programa, dois novos brothers foram incluídos na competição pela dinâmica Casa de Vidro. No decorrer do reality show, ocorreram expulsão, desistência e 18 paredões, sendo um deles falso.

Relembre e confira a ordem destes acontecimentos no BBB 22

1º paredão: Luciano, Naiara e Natália; Luciano foi eliminado com 49,31% dos votos

2º paredão: Rodrigo, Natália e Jessilane; Rodrigo foi eliminado com 48,45% dos votos

3º paredão: Naiara, Douglas e Arthur; Naiara foi eliminada com 57,77% dos votos

Entrada de participantes na casa: Gustavo e Larissa entram na casa com 52,77% de votos favoráveis às suas participações.

Expulsão: Maria é desclassificada no BBB 22 após episódio de agressão

4º paredão: Arthur, Bárbara e Natália; Bárbara foi eliminada com 86,02% dos votos

5º paredão: Brunna, Gustavo e Paulo André; Brunna foi eliminada com 76,18% dos votos

Desistência: Tiago Abravanel desiste da competição

6º paredão: Arthur, Larissa e Lina; Larissa foi eliminada com 88,59% dos votos

7º paredão: Arthur, Jade e Jessilane; Jade foi eliminada com 84,93% dos votos

8º paredão: Gustavo, Scooby e Vyni; Vyni foi eliminado com 55,87% dos votos

9º paredão: DG, Eliezer e Laís; Laís foi eliminada com 91,25% dos votos

10º paredão: Lucas, P.A e Scooby; Lucas foi eliminado com 77,54% dos votos

11º paredão: Douglas, Eslovênia e Paulo André; Eslovênia foi eliminada com 80,74% dos votos

12º paredão (falso): Arthur, Eliezer, Gustavo e Lina; Arthur foi para o quarto secreto com 82,8% dos votos

13º paredão: Eliezer, Gustavo e Linn; Linn foi eliminada com 77,6% dos votos

14º paredão: Gustavo, Natália ou Paulo André; Natália foi eliminada com 83,43% dos votos

15º paredão: Arthur, Douglas, Eliezer e Jessilane; Jessilane foi eliminada com 63,63% dos votos

16º paredão: Eliezer, Gustavo e Paulo André; Gustavo foi eliminado com 81,53% dos votos

17º paredão: Douglas, Eliezer e Pedro Scooby; Pedro Scooby foi eliminado com 55,96% dos votos

18º paredão: Arthur, Eliezer e Douglas; Eliezer foi eliminado com 65,76% dos votos



