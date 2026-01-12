Edílson Capetinha vai brigar pelo prêmio de R$ 5,4 milhões do BBB 26

Campeão do mundo, Edílson é uma das atrações da edição deste ano do Big Brother Brasil: ‘Quero mostrar um lado que as pessoas não conhecem’

Assim como o Jogada10 antecipou, Edílson Capetinha é um dos participantes da edição de 2026 do Big Brother Brasil. A confirmação de seu nome veio, portanto, na apresentação dos brothers, na noite desta segunda-feira, 12/1, na TV Globo. O pentacampeão mundial é, assim, um dos nomes escolhidos entre os famosos, no grupo Camarote.

“Estou feliz em encarar essa nova fase da minha vida. É muito legal. Me conhecem um pouco como ameaçador no Flamengo, Corinthians e Palmeiras. No entanto, não conhecem o homem Edílson. Estou aqui para mostrar isso para pessoas que não me conhecem, mostrando que sou um cara bacana, alegre, choro, tenho tudo o que qualquer um tem”, disse Edílson.

Edílson, desse modo, se coloca como um dos que vão brigar pelo prêmio de R$ 5,44 milhões, o dobro da premiação de 2025. O valor, por sua vez, ficará aplicado na Selic, o que aumentará o montante ou, ao menos, manterá o poder de compra.

“Faz tempo que não ganho milhões, mas quando jogava futebol eu ganhava”, brincou Edílson.