BBB 22: prêmio de R$ 1,5 milhão é pago com apenas 3 comerciais

O Big Brother Brasil está de volta na TV Globo a partir de segunda-feira, 17 de janeiro. O programa foi um sucesso comercial em 2021 e a previsão é que a 22ª edição alcance um novo recorde. Com isso, é estimado que o prêmio de R$ 1,5 milhão seja pago com apenas três comerciais, já que o reality show cobra meio milhão de reais para empresas que desejam 30 segundos nos comerciais exibidos durante o intervalo.

Em 2022, o plano comercial do programa espera receber R$ 700 milhões apenas com patrocínios fixos, dividido em 12 cotas. Na edição anterior, o programa também disponibilizou 12 cotas. Todas foram vendidas, totalizando R$ 529 milhões.

Para 2021, As empresas que desejarem apenas meio minuto dos comerciais exibidos nos intervalos precisarão desembolsar R$ 547,7 mil. Esse valor é referente apenas a janeiro e a estimativa é que aumente ao longo dos meses de acordo com a audiência. Em fevereiro, o preço do intervalo deve subir para R$ 570 mil.

Apesar dos valores, a Globo costuma dar desconto aos interessados durante a compra. O pacote comercial do BBB 22 foi divulgado às agências publicitárias em novembro.

