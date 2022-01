BBB 22: nova edição terá botão de desistência, diz Boninho

Quem quiser desistir do BBB 22 terá que apertar um botão no Confessionário. Boninho confirmou a informação em tweet de março de 2021 que tem sido associado a dica dada por Tadeu Schmidt sobre a nova edição; entenda

Quem quiser desistir do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) terá que apertar um botão no Confessionário. A informação tem sido associada por internautas a uma das dicas dadas recentemente por Tadeu Schmidt, novo apresentador do programa, em vídeo publicado no seu Instagram. Uma novidade parecida foi compartilhada no Twitter por Boninho, diretor do reality show, em março do ano passado.

No vídeo, Tadeu afirma que não pode revelar muitas informações sobre a próxima edição do reality — que estreia na segunda-feira, 17 — e finge estar sendo vigiado pela produção do programa enquanto furtivamente mostra folhas com dicas. “Um botão novo para ser usado... ou não” é uma das novidades do BBB 22 reveladas por ele.

“Spoiler BBB 22. Chega de ‘mimimi’. Se quiser pedir para sair é só entrar no confessionário e apertar um botão. Lógico que ele vai ficar aberto para isso de 9 da manhã às 9 da noite, porque a gente não tem paciência para bêbado”, escreveu Boninho no Twitter.



Até última edição do reality, os participantes precisavam, para desistir, avisar no confessionário e da conversar com a produção do reality. Foi o que aconteceu com o ator Lucas Penteado, que deixou a casa após discussões com os colegas; ele tomou sua decisão enquanto estava sob efeito do álcool.



BBB 22: quando estreia e quando acaba?

A 22ª edição do BBB começa em duas semanas, na segunda-feira, 17 de janeiro. A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

BBB 22: mudanças nas dinâmicas do jogo

O jogo segue com os grupos Pipoca e Camarote mantendo suas já conhecidas configurações. O primeiro concentra participantes anônimos, enquanto o segundo reúne celebridades convidados diretamente pela equipe do reality. Outros elementos do programa serão alterados.



Entre as novidades, a festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas. Na nova edição, antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.

A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo. A audiência também contará com conteúdos especiais para acompanhar online. A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa. Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

Como em todas as edições, a casa irá ganhar novos ambientes e uma nova decoração para ser palco das dinâmicas marcantes do programa, como Provas do Líder, do Anjo, Bate-Volta e Imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais. Além disso, o CAT BBB, quadro de humor que foi sucesso garantido, também seguirá no programa com um resumo divertido e elaborado do que rolou durante a semana. Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Globo, será substituído por Dani Calabresa no CAT.



