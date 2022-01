BBB 22: novo spoiler mostra video com as mãos dos participantes

Boninho não cansa de deixar o público com curiosidade sobre quem está na 22ª edição do Big Brother Brasil. Após soltar um série de enigmas, o diretor do reality show divulgou um vídeo onde exibe a palma da mão de alguns participantes e instigou o público a descobrir quem são os novos brothers.

Inicialmente, a lista de confirmados no BBB 22 seria divulgada nesta quinta-feira, 13, segundo Patrícia Poeta. No entanto, a jornalista corrigiu a informação e explicou que não passava de uma especulação.

Mas, depois da confusão, a data oficial do "Big Day", dia em que será revelado o nome dos participantes, foi confirmada oficialmente: nesta sexta, 14, o público saberá de verdade quem está no Big Brother Brasil.

O programa começa na próxima segunda, 17, e foi revelado que três participantes testaram positivo para Covid-19 durante o pré-confinamento. Apesar disso, eles não serão eliminados e entrarão na casa após testarem negativo.

Com as dicas divulgadas por Tadeu Schmidt, já é confirmado que o BBB 22 terá pessoas do Ceará, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, entre outros estados. Entre os famosos especulados pelos internautas para entrar na casa mais vigiada do Brasil estão Jade Picon, Arthur Aguiar e Brunna Gonçalves.

Confira o vídeo com as mãos dos participantes do BBB 22:

O que as mãos dos participantes podem revelar? Amanhã tem o Big Day e segunda estreia o nosso #BBB22 pic.twitter.com/gNPl7mzcqR — TV Globo (@tvglobo) January 13, 2022

