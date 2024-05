Relembre a gestão Samuel Elânio à frente da segurança pública no Ceará

Samuel Elânio, ex-secretário de segurança do Estado, durante coletiva realizada por ocasião do assassinato de um funcionário dentro do IJF Crédito: FÁBIO LIMA

Após 17 meses, chegou ao fim, nessa segunda-feira, 27, a gestão do delegado federal Samuel Elânio à frente da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O secretário iniciou o trabalho, em janeiro de 2023, dando continuidade à queda no número de homicídios registrada nos dois anos anteriores, mas deixou a pasta com aumento no índices.

Samuel Elânio chegou à SSPDS em abril de 2021, sete meses após o também delegado federal Sandro Caron assumir a titularidade da secretaria. À época, Elânio era o secretário executivo da SSPDS, o segundo cargo dentro da hierarquia da pasta.

Antes disso, acumulava 15 anos de experiência na Polícia Federal, com passagens por Amapá e Rio Grande do Norte. No Ceará, Samuel Elânio chefiou a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF local.



Dentre as iniciativas adotadas pelo novo secretário a partir de 2023, destacaram-se a criação da Patrulha Rural, empregadas em distritos do Interior; a criação do Grupo Integrado de Inteligência e Investigação da SSPDS e Polícia Civil; e a entrega do Centro Integrado de Segurança Pública.

Em fevereiro deste ano, Elânio reestruturou o sistema de inteligência das forças de segurança do Estado. Ele aumentou o número de vagas de profissionais que atuam na área de 135 para 719, aumentou suas remunerações e anunciou a criação do Departamento de Combate ao Crime Organizado e de uma delegacia para combate ao tráfico de armas.

Outra iniciativa implantada neste ano foi a ferramenta Meu Celular, que identifica celulares roubados e furtados para que seja feita a devolução para o verdadeiro proprietário do aparelho. Em 10 de maio, a SSPDS anunciou que 450 celulares foram recuperados no primeiro mês de funcionamento do Meu Celular.

Por outro lado, iniciativas de outros secretários no campo foram postas de lado, a exemplo do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar, que, em 2023, teve apenas duas bases entregues.

Homicídios aumentaram em 2024 no Ceará Até setembro, o ano de 2023 apresentava queda no número de homicídios no Estado — foram registrados 2.124 assassinatos nos nove primeiros meses do ano, 5,09% a menos que os 2.238 crimes registrados no mesmo período de 2022.

No último trimestre de 2023, porém, ocorreram 846 homicídios, número 15,57% maior que nos três últimos meses de 2022. Com isso, o ano de 2023 terminou não com diminuição, mas com o exato mesmo número de assassinatos de 2022: 2.970.