Novo secretário de segurança do Ceará tem passagens pelo Rio e Espírito Santo

Novo comandante das forças de segurança do Estado já pediu afastamento da pasta no Rio de Janeiro e foi exonerado em meio ao crescimento da violência no Espírito Santo

Com a saída de Samuel Elânio do comando da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o delegado Roberto Sá foi anunciado como o novo titular. Com especialização e pós-graduação na área, Roberto teve experiências no cargo de chefe de segurança do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, estados onde acumula saídas em meio ao crescimento da violência.

A primeira das funções foi no estado carioca, onde atuou entre 2016 e 2018. O fim da passagem foi decretado em fevereiro de 2018, quando Roberto pediu afastamento do cargo após o governo Michel Temer decretar intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro.