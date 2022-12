Sandro Caron deixa SSPDS para assumir pasta da Segurança no Rio Grande do Sul

O nome dele foi anunciado pelo governador eleito Eduardo Leite. Com isso, é confirmado que a área de segurança no Ceará passará por mudanças

Atual titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), Sandro Caron deixará o governo do Ceará e não continuará na gestão de Elmano de Freitas (PT) em 2023. O delegado vai assumir o mesmo cargo no Rio Grande do Sul, conforme anunciado nesta sexta-feira, 23, pelo governador gaúcho eleito Eduardo Leite (PSDB).



"O delegado da PF Sandro Caron será nosso secretário de Segurança Pública. Caron já foi superintendente regional da PF no RS e atualmente respondia pela pasta da Segurança no Ceará. Trará experiência para nos ajudar a combater a criminalidade. Bem-vindo!", disse o governador eleito pelas redes sociais. Fotos do encontro entre o secretário com Leite e demais membros da equipe do futuro governo foram compartilhadas.

Caron assumiu a pasta da Segurança Pública no Ceará em 2020, após a saída do também delegado federal André Costa. Em artigo publicado esta sexta-feira na versão impressa do O POVO, o delegado fez um balanço de sua gestão.

