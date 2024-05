Elmano demite secretário da Segurança do Ceará e anuncia substituto

Substituto de Samuel Elânio também foi anunciado. Delegado que assume o cargo foi secretário da Segurança do Rio de Janeiro e do Espírito Santo

O governador Elmano de Freitas anunciou, na manhã desta segunda-feira, 27, a mudança no comando da Secretaria da Segurança Pública do Estado . O delegado Roberto Sá assume o cargo antes ocupado por Samuel Elânio .

Sá foi oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro e primeiro colocado nos cursos de Operações Especiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), onde serviu e foi instrutor, e de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Roberto Sá já foi secretário da Segurança no Rio de Janeiro e no Espírito Santo , além de subsecretário de Planejamento e Integração Operacional do Rio.

Após a afirmação de Elânio, Wagner e Sarto criticaram governo Elmano. O prefeito de Fortaleza refutou o discurso do então secretário e disse a gestão petista é "leviana".



Já a base do governador Elmano de Freitas (PT) saiu em defesa de Elânio. Guilherme Sampaio, deputado estadual, afiançou que "Samuel tem trabalhado diuturnamente com sua equipe para combater o crime".

Em artigo publicado na edição de sexta-feira, 24, do O POVO, Elânio afirmou que “segurança é um assunto sério, que deve ser tratado com responsabilidade e não com politicagem com fins eleitoreiros, como muitos pré-candidatos têm feito, entre eles o prefeito da capital”.

Elmano tem preparado mudanças no secretariado antes das eleições, conforme antecipou o jornalista Henrique Araújo. Entre aliados do chefe do Executivo, há quem chame o movimento no Palácio da Abolição de reforma ou minirreforma, mas há também quem se refira à possibilidade de dança das cadeiras como uma espécie de “freio de arrumação”.



Roberto Sá: quem é o novo secretário da Segurança Pública do Ceará?

Roberto Sá é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), especialista em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública, com módulo internacional em Harvard, nos Estados Unidos, e também é pós-graduado em Controle Externo, pela Fundação Getúlio Vargas.

Os dados divulgados pelo Governo do Ceará também citam que Roberto tem certificação do Curso de Sistema de Comando de Incidentes (ICS) níveis 100, 200, 300, 341 e do Centro de Operações de Emergência, todos da Guarda Costeira dos Estados Unidos, além do Curso de Gerenciamento para Segurança de Grandes Eventos, pela Unidade de Segurança Diplomática do Departamento de Estado Americano, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).