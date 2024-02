Com 22 homicídios, sábado foi o dia mais violento do Ceará desde 2020

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Este sábado, 17, foi o dia com mais assassinatos registrados no Ceará desde 2020. Ao todo, foram 22 homicídios, ocorridos em Fortaleza (4), Pacajus, Guaiúba, Caucaia (5), Pindoretama, Canindé, Itarema (2), Aracoiaba (4), Boa Viagem, Acopiara e Juazeiro do Norte.



Tantos assassinatos assim não eram registrados no Estado desde 12 de julho de 2020, quando ocorreram 25 homicídios. O levantamento foi feito por O POVO com base em dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Confira abaixo quais foram os dias mais violentos do Estado nos últimos quatro anos: