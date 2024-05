"Meu celular": 300 aparelhos são recuperados em um mês, total equivalente a 2023

Coletiva de imprensa da SSPDS sobre Operação Meu Celular Crédito: Leonardo Albuquerque / Ascom PCCE

Cerca de 300 celulares furtados ou roubados foram recuperados por meio da ferramenta “Meu celular”. Em abril, primeiro mês da operação, a plataforma teve 37 mil visitas ao site e aplicativo, além de 7 mil cadastros de aparelhos que foram levados por criminosos. O total de aparelhos recuperados em um mês é equivalente ao número de equipamentos recuperados em todo o ano de 2023. Informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 10, pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, e o delegado geral da Polícia Civil do Ceará (PCCE), Márcio Gutiérrez. Os dispositivos eletrônicos serão devolvidos aos proprietários no Centro de Eventos do Ceará. O "Meu celular" é uma iniciativa da Polícia Civil em parceria com o Ministério Público do Ceará e Poder Judiciário. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Vislumbramos como uma operação de sucesso e de bom resultado”, afirma o secretário Samuel. Conforme ele, o fluxo de operacionalidade da plataforma está sendo bem relevante e um aplicativo está sendo usado para disparar de forma mais veloz as mensagens para pessoas que estão em posse do telefone e também para os verdadeiros donos do celular.