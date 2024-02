Facção cearense teria praticado chacina que matou 4 mulheres em Caucaia

Embaixo da cama de Leônidas, os policiais localizaram uma quantidade de drogas e, por isso, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em depoimento, ele confessou ser “correria” da facção criminosa Comando Vermelho (CV) do bairro Urucutuba, trabalhando para o chefe do grupo na localidade — seria este o verdadeiro alvo da ação.

Leonidas Paulo dos Santos estava no sítio no momento em que a chacina foi executada e só escapou, conforme disse, porque estava em um quarto em que os criminosos não entraram. Após o crime, ele foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia para prestar esclarecimentos.

A facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE) foi a responsável pela chacina que deixou quatro mulheres mortas no sábado, 17, no bairro Urucutuba , em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). A revelação foi feita em depoimento à Polícia Civil por um homem que sobreviveu à matança.

Em audiência de custódia, Leônidas teve a prisão preventiva decretada.

“Os delitos constatados por ocasião do flagrante e o fato do autuado compor grupo criminoso demonstram a gravidade em concreto dos delitos e conduzem a necessidade da manutenção da prisão do autuado, até ulteriores investigações e a fim de mitigar a atuação do bando na região,como forma de manutenção da ordem pública”, justificou a decisão o juiz Caio Lima Barroso.



Até o momento, nenhum supeito de envolvimento na chacina foi preso. Os criminosos estavam em um carro modelo Fiat Pálio, de cor escura, e invadiram o sítio onde as vítimas estavam. Duas das mulheres foram mortas em um sofá, enquanto as outras duas foram mortas em uma cama.