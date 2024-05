Ceará foi o 2º estado com mais homicídios no País no 1º trimestre de 2024

Cena de homicídio na Barra do Ceará no último dia 20 de abril Crédito: Yuri Allen/Especial para O POVO

O Ceará teve no primeiro trimestre deste ano a segunda maior taxa de assassinatos por 100 mil habitantes do Brasil, conforme dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Com os 819 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs — soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte), registrados nos três primeiros meses de 2024, o Estado ficou com uma taxa de 37,25 assassinatos por 100 mil habitantes.

Somente Pernambuco, que teve taxa de 43,71 CVLIs por 100 mil habitantes, registrou mais violência letal que o Ceará no período.

Gráfico mostra estados mais violentos do Brasil no primeiro trimestre de 2024 Crédito: O POVO Entre as capitais, Fortaleza foi a terceira com maior número de assassinatos em números absolutos. Foram 223 CVLIs na Capital de janeiro a março de 2024, número menor apenas que os de Recife (224) e Salvador (253).

A segunda cidade cearense com mais homicídios foi Caucaia, com 78 casos. O município da Região Metropolitana de Fortaleza foi a 10ª cidade em assassinatos em números absolutos.