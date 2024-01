Após dois anos, número de homicídio deixa de cair no Ceará em 2023

Visita do secretário Samuel Elânio e outros gestores da SSPDS após tentativa de homicídio no Morro Santiago, na Barra dp Ceará, em que duas pessoas foram mortas e outras 15 feridas Crédito: Divulgação/SSPDS

Além disso, o mês de dezembro foi o terceiro consecutivo a registrar aumento no número de CVLIs no Estado. Em dezembro passado, foram 266 homicídios, aumento de 7,25% em relação a dezembro de 2022. Outubro (com 293 homicídios), novembro (287) e dezembro foram os três meses mais violentos do ano. Queda em Fortaleza e aumento na RMF

A SSPDS destacou, porém, que a redução no número de homicídios em Fortaleza foi de 13,2% em 2023. Neste ano, foram 738 mortes violentas, contra 850 registros em 2022.

Por outro lado, nos municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza foi registrado um aumento de 12,9% — em 2023, foram 878 CVLIs, e, em 2022, haviam sido 778.

Nos municípios do Interior Sul, a redução em 2023 ficou em 7,8%. Foram 594 CVLIs em 2023 contra 644 em 2022. No Interior Norte, houve aumento de 8,9%: 760 CVLIs ocorreram em 2023 e 698 em 2022.

Em declaração divulgada pela SSPDS, o secretário Samuel Elânio afirmou que, nas regiões onde houve aumento no número de homicídios, serão adotadas estratégias que envolvem inteligência, investigação e incremento do policiamento ostensivo e ações transversais em parceria com outras secretarias de governo.

“Um dos nossos principais focos é a prevenção, é evitar que os crimes aconteçam. Para isso, temos ampliado as ações em conjunto com secretarias como a de Proteção Social, Direitos Humanos, Esporte, Juventude, das Mulheres, entre outras", afirmou Elânio.

