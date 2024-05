Morte de Marielle foi 23 dias após a queda de Roberto Sá da segurança do Rio

Na edição de 19 de fevereiro de 2018, uma segunda-feira, o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro publicava a exoneração do delegado federal Roberto Sá do cargo de secretário da Segurança Pública fluminense. As Forças Armadas assumiram o comando da área, com a indicação do general Walter Braga Netto, do Exército, no papel de interventor federal. Duraria de fevereiro até dezembro daquele ano. Apenas 23 dias depois da queda forçada de Sá, em 14 de março, uma vereadora da cidade do Rio foi assassinada a tiros em via pública.

O carro em que ela estava foi fuzilado, após uma perseguição feita por desconhecidos em outro veículo. O motorista do carro da vereadora também morreu - uma assessora escapou ilesa. Os dois mortos foram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Em 2024, seis anos depois, a investigação confirmou que o atentado foi cometido por policiais e encomendado por um deputado federal e um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio.

