Chacina em Caucaia: quatro pessoas morrem na madrugada desta segunda,18

O crime acontece menos de duas semanas depois de uma tentativa de chacina no município com características similares. Na ação registrada no último dia 10 de setembro, três pessoas foram mortas em uma festa rave no bairro Barra Nova.

Quatro homens foram assassinados a tiros em uma chacina em Caucaia , na madrugada desta segunda-feira, 18. As vítimas estavam em uma confraternização em uma chácara no bairro Mestre Antônio quando foram atingidas pelos disparos. Uma mulher foi baleada e socorrida a uma unidade hospitalar.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as Forças de Segurança do Ceará realizam diligências para capturar os suspeitos de envolvimento na ação desta madrugada.



As vítimas da chacina em Caucaia desta madrugada tinham, conforme a SSPDS, 22, 24 e 29 anos.

O homem de 29 anos tinha passagens na Polícia por integrar organização criminosa, homicídio doloso, associação criminosa, roubo e receptação. Outro homem, de 24 anos, tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos no local, além da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

"Os peritos coletaram vestígios que irão colaborar com as investigações. As investigações estão a cargo do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC) e contam com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana", completa a SSPDS, em nota.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.