Com média de 10 mortes por dia, Ceará tem mês mais violento desde 2020

O Ceará teve no último mês de abril, 320 homicídios, conforme dados divulgados nesta sexta-feira, 10, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Com média de 10,66 assassinatos por dia, abril foi o mês com mais homicídios no Estado desde novembro de 2020.



Em relação a abril do ano passado, houve um aumento de 47,46% no Ceará no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que são as somas de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.



Os municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) tiveram os resultados mais críticos do Estado em abril. Ao todo, ocorreram 104 assassinatos na região, de acordo com a SSPDS. A última vez que a RMF havia ultrapassado a marca de 100 homicídios em um mês havia sido em abril de 2020.