Veja como foi a gestão de Roberto Sá à frente da segurança pública no ES

Os assassinatos, porém, aumentaram em 2020 e, com isso, Roberto Sá foi demitido pelo governador Renato Casagrande (PSB). Nos três primeiros meses de 2020, 366 homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte foram registradas no Espírito Santo, número 24,06% maior que o mesmo período de 2019. O secretário citou a pandemia de coronavírus como um dos motivos para o aumento.

O primeiro ano de Sá à frente da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp-ES) foi marcado por uma redução de 11% no número de homicídios no estado em comparação com o ano anterior. Em agosto de 2019, a Sesp chegou a anunciar que os números de homicídios no estado capixaba nos oito primeiros meses do ano chegaram ao patamar mais baixo para o período desde 1996.

Quando Sá foi demitido, o colunista de política do jornal capixaba A Gazeta, Vitor Vogas, escreveu que contribuiu para a decisão o fato do secretário ser visto como alguém “acadêmico e estrategista”, mas “pouco operacional”. “Com o coronel Ramalho (que substitui Sá), Casagrande busca alguém que ‘vá mais para as ruas’”, afirmou o colunista.

Um mês antes de cair, Roberto Sá precisou enfrentar uma crise de segurança quando criminosos bloquearam algumas das principais avenidas da capital Vitória. Eles apedrejaram e incendiaram veículos e fizeram com que comércios e serviços públicos fechassem as portas.

Foi durante a gestão Sá que, em 2019, foram publicados “manuais básicos” dos eixos de proteção social e proteção policial do programa. Neste último, que era tocado pela Seas, era definido que a pasta “direcionará suas ações e investimentos no enfrentamento qualificado à criminalidade, com estratégias específicas, uso da atividade de inteligência, modernização dos sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), na promoção da integração operacional das forças policiais e na gestão compartilhada da responsabilidade territorial”.



Eram delimitados cinco parâmetros para atuação policial: “Identificação de homicidas e integrantes de grupos criminosos; Realização de operações de repressão qualificada e de cumprimento de mandados judiciais; Mapeamento de locais de risco e pontos de comércio ilegal e de circulação de drogas e de armas de fogo; Elaboração de planos de ação integrados com foco nas áreas de risco com indicadores desviantes; Redirecionamento de recursos humanos e logísticos para as estruturas dedicadas ao combate aos crimes letais intencionais”.



O Governo do Espírito Santo ainda adotou uma meta de reduzir em 3,5% o número de homicídios ao longo dos quatro próximos anos.



Sá visitou SSPDS em 2019 e elogiou iniciativas

Em 25 de abril de 2019, enquanto titular da Sesp, Roberto Sá fez uma visita técnica à sede da SSPDS, então comandada pelo também delegado federal André Costa. “A ideia é verificar, in loco, como funcionam os projetos desenvolvidos aqui, como eles foram concebidos, quais os seus conceitos, requisitos técnicos e como seriam aplicados na prática”, declarou à época.



“Acabei de conhecer a Ciops e ver como o Spia é utilizado no mundo real. Então, eu estou encantado com o que vi e se dependesse de mim, assinaria, neste momento, um convênio com a Secretaria da Segurança do Ceará. É uma iniciativa louvável e, no meu ponto de vista, um exemplo para todos nós do Brasil, um case de sucesso”. (Com informações de Kleber Carvalho/Especial para O POVO)