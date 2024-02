Duas chacinas no mesmo dia no Ceará: quatro mulheres são mortas em Caucaia

Foi a segunda chacina registrada na noite desse sábado no Ceará. O outro caso ocorreu mais cedo em Aracoiaba, na região do Maciço de Baturité

Imagens feitas no local do crime mostram que duas das vítimas foram mortas em um sofá, enquanto as outras duas estavam em uma cama.

Quatro mulheres foram mortas a tiros dentro de uma residência localizada no bairro Urucutuba, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). A chacina foi registrada por volta das 23 horas deste sábado, 17, na rua Raimundo Ferreira Rocha. As vítimas ainda não haviam sido identificadas oficialmente até a publicação desta matéria.

Chacina de Aracoiaba

O caso registrado na Região Metropolitana de Fortaleza foi a segunda chacina registrada na noite deste sábado no Ceará. Cerca de três horas antes, quatro pessoas foram assassinadas em Aracoiaba, no Maciço de Baturité.



O POVO apurou que PMs foram acionados para a ocorrência, a partir de ligações anônimas, e, quando chegaram ao local, depararam-se com as vítimas já em óbito.

Imagens do local do crime mostram que as vítimas eram quatro homens. Até a publicação desta matéria, nenhum dos mortos foi identificado oficialmente. Suspeitos do crime também não haviam sido presos.

O POVO solicitou à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) mais informações também sobre este crime e atualizará esta matéria assim que obtiver retorno.