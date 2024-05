Secretário da Segurança reconhece aumento de homicídios no CE, mas diz que número é "razoável"

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, Samuel Elânio, reconheceu o aumento de homicídios no Estado neste ano. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 22, o chefe da pasta disse, no entanto, que comparado com um período maior, o número ainda seria “razoável”.

“Estamos falando de um aumento considerando reduções em cima de reduções. Obviamente, se tivermos um homicídio hoje e amanhã tivermos dois, aumentamos 100%. Mas comparado com todo o período, um período bem maior do que esse, nós ainda estamos com um número razoável. Mas sabemos que devemos melhorar e vamos melhorar”, disse o secretário.