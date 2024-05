113 celulares recuperados pela Polícia são devolvidos a vítimas de assaltos em Fortaleza

Primeira entrega celulares resgatados pelo Governo do Estado por meio do app Meu Celular Crédito: FÁBIO LIMA

Vítimas de roubos de celulares foram chamadas para resgatar os aparelhos nesta quarta-feira, 22, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. Pelo menos 113 aparelhos foram devolvidos aos donos, nesta primeira entrega, após rastreio e recuperação realizados pela iniciativa Meu Celular, parceria do Governo do Ceará com o Poder Judiciário. Um mês após o lançamento da política, 500 celulares foram recuperados e 300 proprietários já foram chamados para buscar os aparelhos. Ao todo, 150 pessoas confirmaram que iriam recolher os aparelhos nesta quarta, 22. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme o governador Elmano de Freitas (PT), a iniciativa pretende coibir a quantidade de furtos e roubos de celulares, notificando quem comprou o objeto roubado, intimando que ele seja devolvido e posteriormente entregando-o ao dono original. Investigar a cadeia de receptação, desde o roubo até a venda do celular, é outro objetivo das forças de segurança.

“Nós conseguimos que a Justiça garanta que a operadora nos diga com quem está o celular que foi furtado ou roubado. Com isso, contactamos a pessoa para que ela devolva o celular. Afinal, o que ela comprou é fruto de furto ou roubo. Ela precisa devolver, sob pena de responder pelo crime de receptação dolosa”, explica o governador. Ana Beatriz Ferreira, 33, já não tinha mais esperança de encontrar o celular roubado em dezembro de 2023. “É uma coisa que você compra com seu esforço. Só tinha duas horas de uso. Comprei o celular, fui atender uma ligação da minha patroa na frente da minha casa, e os caras pararam apontando a arma para mim e para minha filha”, conta. O Boletim de Ocorrência com o número da Identificação Internacional de Equipamento Móvel (Imei) foi feito horas depois. A ligação avisando do resgate do aparelho veio nessa segunda-feira, 20, cinco meses após o assalto. “Tô morta de alegre de ter recuperado uma coisa que eu comprei com tanto amor”, diz a empregada doméstica.

A técnica de enfermagem Danielly de Oliveira, 38, também foi buscar o aparelho roubado há um ano. Ela foi assaltada dentro do ônibus quando ia para o trabalho. “Tô feliz que vou receber ele de volta. Comprei outro, mas fiquei com trauma, passei mais de duas semanas indo trabalhar sem levar o celular com medo de ser assaltada de novo”, relata. As mensagens de intimação, tanto para a vítima quanto para quem deve devolver o aparelho, são enviadas pelo WhatsApp. O governador reitera que a devolução só deve acontecer na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, localizada na rua do Rosário, número 199, no Centro. A medida é tomada para evitar golpes. Mais de 12 mil pessoas se cadastraram na plataforma Meu Celular De acordo com a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), 12.317 cadastros foram feitos na plataforma Meu Celular. Cerca de 597 pessoas já alertaram que os aparelhos foram roubados por meio do site. A ferramenta facilita o registro de celulares roubados, furtados ou perdidos, mas não dispensa a abertura de um Boletim de Ocorrência (BO). “Se a pessoa não cadastrar, são puxados os dados dos BOs”, afirma o secretário da Segurança, Samuel Elânio. Nos últimos dois anos, 37 mil BOs de celulares roubados, furtados ou perdidos foram registrados. Os objetos são buscados em grupos de 5 mil. Como se cadastrar na plataforma Meu Celular Para fazer o cadastro, o usuário deve criar um perfil em meucelular.sspds.ce.gov.br, informando os dados pessoais, a marca, o modelo, o Imei e a nota fiscal (caso ainda tenha) do aparelho comprado ou já utilizado. Caso o aparelho seja roubado, é preciso ativar um alerta no site. Simbolizado pela cor laranja, ele ficará ativo por 72 horas, inicialmente. O usuário deve formalizar um BO com o Imei, permitindo que o alerta seja convertido para a cor vermelha e assim permaneça até que seja recuperado.