Em artigo, secretário diz que fala sobre homicídios foi inadequada: 'Não condiz com o que penso'

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,23.04.2024: Samuel Elanio, secretário de segurança do estado Crédito: FÁBIO LIMA

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Samuel Elânio, considerou “inadequada” declaração dada por ele anteriormente, de que a taxa de homicídios no estado estava em aumento, mas ainda se tratava de um número “razoável”. Em artigo publicado no O POVO nesta sexta-feira, 24, o titular ainda cita pré-candidatos como o “prefeito da capital”, José Sarto (PDT), que estariam utilizando o tema de forma eleitoreira. “Durante um evento no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), manifestei essa preocupação a jornalistas e utilizei um termo que não condiz com o que penso e foi inadequado naquele momento. Sei que nossos indicadores são desafiadores”, afirmou Elânio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele prossegue, citando uma irresponsabilidade do tema, nesta pré-campanha eleitoral de 2024. “Segurança é um assunto sério, que deve ser tratado com responsabilidade e não com politicagem com fins eleitoreiros, como muitos pré-candidatos têm feito, entre eles o prefeito da capital”, escreveu. Leia o artigo na íntegra no O POVO+.

A fala de Elânio ocorreu na última quarta-feira, 22. Na ocasião, ele afirmou: “Estamos falando de um aumento considerando reduções em cima de reduções. Obviamente, se tivermos um homicídio hoje e amanhã tivermos dois, aumentamos 100%. Mas comparado com todo o período, um período bem maior do que esse, nós ainda estamos com um número razoável. Mas sabemos que devemos melhorar e vamos melhorar.”. Sarto e Wagner criticaram declaração de Elânio

Declaração gerou reações duras de pré-candidatos à Prefeitura, opositores ao Governo Estadual, dentre eles o próprio Sarto. Nas redes sociais, o prefeito considerou o posicionamento "absurdo e inacreditável”, chegando a afirmar diretamente que “esse governo PT [de Elmano]”, “deixou as facções criminosas tomarem conta de Fortaleza e do Ceará.” Além do pedetista, o pré-candidato Capitão Wagner (União Brasil) se posicionou, citando casos recentes de tragédias na Segurança Pública, como o assassinato no Instituto José Frota (IJF).