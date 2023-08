Novo Centro Integrado de Segurança Pública será entregue em setembro, anuncia Elmano

O projeto do Cisp inclui uma nova sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), reunindo os comandos da Polícia Militar (PMCE), Polícia Civil (PCCE), Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE), Centro Integrado de Inteligência, Centro de Convivência e uma interligação com a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

O projeto do Cisp contou com um investimento de R$ 156 milhões e está em obras há mais de dois anos. O complexo é a obra com maior aporte financeiro da história da Segurança Pública e fica localizado no bairro Aeroporto, nas proximidades da Base Aérea.

A contrução do espaço foi dividida em duas fases. O prédio que abrigará o Corpo de Bombeiros Militar está pronto desde o ano passado e considerou-se uma inauguração em setembro de 2022, na troca de comando da Corporação. Devido ao atraso na finalização do restante das obras, a inauguração passou a ter data incerta.

O anúncio do governador nas redes sociais não especificou quantos policias militares serão chamados no próximo mês. Elmano também não deu maiores detalhes sobre o número de vagas que serão disponbilizadas no certame da Polícia Civil.