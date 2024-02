Entenda a reestruturação do sistema de inteligência feita pela SSPDS

Fachada da sede da SSPDS, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) Crédito: FÁBIO LIMA

Medidas visando a reestruturação do sistema de inteligência das forças de segurança do Ceará foram anunciadas pelo Governo do Estado ao longo das duas últimas semanas. Entre as novidades estão as criações do Departamento de Combate ao Crime Organizado e criação de uma delegacia para combate ao tráfico de armas, o aumento do número de vagas para profissionais que atuam na inteligência, aumento nas remunerações pagas pela atividade e o anúncio de um novo secretário-executivo de Ações de Inteligência e Defesa Social.

No sábado, 17, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou a O POVO que o novo Departamento de Combate ao Crime Organizado englobará a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a Delegacia de Narcóticos (Denarc) e uma inédita delegacia de combate ao tráfico de armas.



Nível Estratégico: 25 vagas e R$ 1.900,00 de gratificação

Nível Tático operacional: 110 vagas e R$ 1.400,00 de gratificação

DIP/Polícia Civil Nível Estratégico: 05 vagas e R$ 1.900,00 de gratificação

Nível Tático Operacional: 74 vagas e R$ 1.400,00 de gratificação

Nível Tático Operacional Subagência (NAIs): 200 vagas e R$ 700,00 de gratificação



Asint/Polícia Militar Nivel Estratégico: 09 vagas e R$ 1.900,00 de gratificação

Nível Tático Operacional: 80 vagas e R$ 1.400,00 de gratificação

Nível Estratégico Subagência (SAIs): 40 vagas e R$ 950,00 de gratificação

COI/Bombeiros