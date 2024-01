Cinco são denunciados por chacina que deixou 4 mortos em Maranguape

Repórter do caderno de Cidades

A denúncia foi ofertada nessa segunda-feira, 15, e aguarda recebimento por parte da Justiça. Conforme a acusação, os autores do crime são integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

Cinco homens foram denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPCE) acusados de participação na chacina que deixou quatro mortos na madrugada de 14 de novembro no distrito de Amanari, em Maranguape (Região Metropolitana de Fortaleza).

A investigação da Polícia Civil apontou que o crime ocorreu no contexto da disputa entre facções criminosas. Os criminosos teriam ido até o local do crime para matar pessoas que teriam ligação com a facção Massa Carcerária.



Antônio Edson, Berg e Everton Cassiano foram presos ainda em estado de flagrante. Um adolescente suspeito de participação no caso também foi apreendido.



Felipe e Joel, por outro lado, seguem sendo procurados pelas forças de segurança. Eles são apontados como chefes da GDE na região onde o crime foi praticado. Outros homens também teriam participado na chacina e as investigações continuam para identificá-los.

Entre as vítimas do crime estava uma adolescente de 17 anos, que estava grávida. Os outros mortos eram homens, dois deles tinham 19 anos e o outro, 22.



Números da violência em Maranguape

Como O POVO mostrou no último dia 10, em 2023, Maranguape registrou 77 homicídios. Foi um aumento de 83,33% em comparação com 2022, quando 42 assassinatos ocorreram no município, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).