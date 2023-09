PMCE: Elmano cria Patrulha Rural para policiamento de proximidade

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nessa quarta-feira, 27, uma nova subdivisão da Polícia Militar do Ceará (PMCE), chamada de Patrulha Rural. Segundo Elmano, a criação do grupamento foi "um pedido" da população. "Escuto do povo da zona rural", disse ele, "que tenha uma atuação mais direta da Polícia Militar".

Os agentes que integrarão a Patrulha Rural foram treinados no chamado "policiamento de proximidade". A prática visa uma relação mais estreita entre as forças de segurança e as comunidades as quais atendem.

Segundo o chefe da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, a Patrulha Rural foi idealizada a partir de diálogos com agricultores. Um dos objetivos, disse ele, é lidar com roubos e furtos de animais, problema apontado pela própria população.