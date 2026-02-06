Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jordana

Imagem Participante Jordana

Jordana

34 anos. Advogada e Modelo. Brasília (DF).

Status:

Icone de Xepa

Histórico do participante:
  • Icone de lider
    Líder
    0
  • Icone de imune
    Imune
    0
  • Icone de na mira do lider
    Na Mira
    0
  • Icone de vip
    Vip
    2
  • Icone de paredão
    Paredão
    0
  • Icone de anjo
    Anjo
    0
  • Icone de mostro
    Monstro
    0
  • Icone de Xepa
    Xepa
    3

