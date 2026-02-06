Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.
Jordana
Jordana
34 anos.
Advogada e Modelo.
Brasília (DF).
Status:
Histórico do participante:
-
0
Líder
-
0
Imune
-
0
Na Mira
-
2
Vip
-
0
Paredão
-
0
Anjo
-
0
Monstro
-
3
Xepa
Jordana
34 anos.
Advogada e Modelo.
Brasília (DF).
Status:
Histórico do participante:
-
0
Líder
-
0
Imune
-
0
Na Mira
-
2
Vip
-
0
Paredão
-
0
Anjo
-
0
Monstro
-
3
Xepa
Os cookies nos ajudam a administrar este site.
Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies.
Leia Mais
ou Aceitar.
Os cookies nos ajudam a administrar este site.
Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies.
Política de privacidade
Aceitar